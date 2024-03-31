Oy verme işlemi kanlı bitti: 1 ölü, 4 yaralı

Siirt merkeze bağlı Konacık köyünde iki grup arasında oy verme işlemi sırasında kavga çıktı. Kavga kısa sürede büyüyerek silahlı, taşlı ve sopalı çatışmaya dönüştü. Kavgada 54 yaşındaki İhsan Altın 30 yaşındaki Okan Altın ve 27 yaşındaki Oktay Altın yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri aralıları, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İhsan Altın, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Şüpheli B.K. tabancası ile yakalandı. Olayla ilgili açıldı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI

Siirt Valiliği, yaşanan olayla ilgili ilişkin açıklama yaptı. 1 kişinin öldüğü kavgada 4 kişinin yaralandığı, olayın şüphelisi B.K.’nin ise yakalandığı bilgi verildi.

Açıklamada “Siirt, Merkez ilçe Konacık köyünde 2 grup arasında muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 vatandaşımız hayatını kaybetti, 4 vatandaşımız yaralandı. Olayın şüphelisi B.K. üzerindeki tabancayla yakalanarak gözaltına alındı. Olayda ağır yaralanan İ.A. adlı vatandaşımız hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etmiştir. Olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır. Konacık köyün genelinde geniş çaplı güvenlik tedbiri alınarak 2 Jandarma Özel Hareket Timi ve 1 Jandarma İç güvenlik timi tarafından gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır. Seçimlerin ilimizde huzur ortamı içerisinde gerçekleştirilebilmesi için güvenlik güçlerimizin büyük bir gayret gösterdiği bu günde, başta muhtar adayları olmak üzere sahada faaliyet gösteren bütün tarafların hassasiyetle hareket etmeleri büyük önem arz etmektedir" denildi.

Kaynak: Kamu Son Haber