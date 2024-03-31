AK Partili müşahit yaptığı paylaşımla gündeme oturdu: Oy pusulasındaki detay şaşırttı

Türkiye genelinde seçimler devam ederken, bir sandık müşahidinin beklenmedik tercihi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sosyal medya platformu X'te paylaşılan bir görüntüde, iddia edilen bir AK Parti destekçisinin Zafer Partisi'ne oy verdiği görüldü. Bu olay, seçim gününde yaşanan sıra dışı bir durum olarak dikkat çekti. O görüntüler, sosyal medyanın gündemine oturdu.
Kaynak: Kamu Son Haber
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.