AK Partili müşahit yaptığı paylaşımla gündeme oturdu: Oy pusulasındaki detay şaşırttı

Türkiye genelinde seçimler devam ederken, bir sandık müşahidinin beklenmedik tercihi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sosyal medya platformu X'te paylaşılan bir görüntüde, iddia edilen bir AK Parti destekçisinin Zafer Partisi'ne oy verdiği görüldü. Bu olay, seçim gününde yaşanan sıra dışı bir durum olarak dikkat çekti. O görüntüler, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kaynak: Kamu Son Haber