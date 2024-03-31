- Gündem

AK Partili müşahit yaptığı paylaşımla gündeme oturdu: Oy pusulasındaki detay şaşırttı

ABONE OL Google News Sayfamız

AK Parti’li olduğu öne sürülen bir sandık müşahidinin, oy tercihi Zafer Partisi’nden yana kullanması sosyal medyanın gündemine giren konular arasında yer aldı.

AK Partili müşahit yaptığı paylaşımla gündeme oturdu: Oy pusulasındaki detay şaşırttı mask
AK Partili müşahit yaptığı paylaşımla gündeme oturdu: Oy pusulasındaki detay şaşırttı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye genelinde seçimler devam ederken, bir sandık müşahidinin beklenmedik tercihi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sosyal medya platformu X'te paylaşılan bir görüntüde, iddia edilen bir AK Parti destekçisinin Zafer Partisi'ne oy verdiği görüldü. Bu olay, seçim gününde yaşanan sıra dışı bir durum olarak dikkat çekti. O görüntüler, sosyal medyanın gündemine oturdu.

AK Partili müşahit yaptığı paylaşımla gündeme oturdu: Oy pusulasındaki detay şaşırttı

AK Partili müşahit yaptığı paylaşımla gündeme oturdu: Oy pusulasındaki detay şaşırttı

Kaynak: Kamu Son Haber

# seçim, Bir, devam, türkiye, Sosyal

31 Mar 2024 - 18:06 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Oy kullanmaya plastik sandalyeyle taşındı mask
Oy kullanmaya plastik sandalyeyle taşındı
‘Canım çıkmadıkça oy kullanacağım’ mask
‘Canım çıkmadıkça oy kullanacağım’
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak
İmamoğlu zaferini büyük bir sevinçle duyurdu: İşte o açıklama! mask
İmamoğlu zaferini büyük bir sevinçle duyurdu: İşte o açıklama!
İşte Antalya'da son durum! DP ve MHP birer ilçede önde götürüyor... mask
İşte Antalya'da son durum! DP ve MHP birer ilçede önde götürüyor...
Özçelik: Alanya halkı vicdanlı olduğunu gösterdi mask
Özçelik: Alanya halkı vicdanlı olduğunu gösterdi
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber