Bahçeli'nin yüzündeki morlukların nedeni belli oldu

Yerel seçimler için oyunu Ankara'da kullanan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yüzündeki morluklar ve kolundaki sargı dikkat çekti. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntüler sonrası birçok kişi "Bahçeli'ye ne oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Büyük yankı uyandıran konuyla ilgili MHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Bahçeli'nin birkaç gün önce evinde düştüğü ve yüzündeki morlukların bu nedenle oluştuğu öğrenildi.

OYUNU VERDİKTEN SONRA AÇIKLAMA YAPTI

Oy verme işleminin ardından açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Milletimiz için devletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şimdiden bütün milletimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

OMZU BURKULMUŞTU

Bahçeli, 17 Mart'ta Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen MHP'nin 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda sahneye çıktığında da omuz askısı takmıştı. MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi 14. Olağan Büyük Kurultayına hamd olsun hazır, kongre öncesi Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ters bir harekete bağlı olarak, omuz burkulması sonucu kolunda bir incinme olmuştur, kendisine geçmiş olsun diyerek, nazarlığımız kabul ediyoruz. Rabbim korusun." ifadelerini kullanmıştı.