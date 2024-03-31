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İki partinin adayı tekme tokat darp edildiler: Neye uğradığını şaşırdı

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Mardin’de Demokrat Parti’nin sandık görevlisi İdris Aydın ile AK Parti Belediye Başkan Adayı Veysi Şahin’in beraberindeki kişiler arasında arbede yaşandı.

İki partinin adayı tekme tokat darp edildiler: Neye uğradığını şaşırdı mask
İki partinin adayı tekme tokat darp edildiler: Neye uğradığını şaşırdı
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Mardin’in Midyat ilçesine bağlı olan Gölcük Mahallesi’ndeki Atatürk Ortaokulu’nda görevli olan Demokrat Partili sandık görevlisi İdris Aydın ile okulu ziyaret edip sandıkları gezen AK Parti Midyat Belediye Başkan Adayı Veysi Şahin’in yanındaki kişiler arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı.

Tartışmanın hızla alevlenmesi ile okulda arbede yaşandı. Yaşanan arbedede Aydın yüzüne aldığı bir tekme darbesi ile fenalık geçirdi.

Polis, görevliler dışındaki herkesi okul dışına çıkarırken, olayın hemen ardından iyice rahatsızlanan İdris Aydın, hastaneye kaldırıldı.

Hastanede gözetim altında tutulan Aydın’ın, taburcu olduktan sonra darp raporu alarak şahıslardan şikayetçi olacağı bilgisi elde edildi.

İki partinin adayı tekme tokat darp edildiler: Neye uğradığını şaşırdı

Kaynak: Kamu Son Haber

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31 Mar 2024 - 17:51 - Gündem

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