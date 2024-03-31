İki partinin adayı tekme tokat darp edildiler: Neye uğradığını şaşırdı

Mardin’in Midyat ilçesine bağlı olan Gölcük Mahallesi’ndeki Atatürk Ortaokulu’nda görevli olan Demokrat Partili sandık görevlisi İdris Aydın ile okulu ziyaret edip sandıkları gezen AK Parti Midyat Belediye Başkan Adayı Veysi Şahin’in yanındaki kişiler arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı.
Tartışmanın hızla alevlenmesi ile okulda arbede yaşandı. Yaşanan arbedede Aydın yüzüne aldığı bir tekme darbesi ile fenalık geçirdi.
Polis, görevliler dışındaki herkesi okul dışına çıkarırken, olayın hemen ardından iyice rahatsızlanan İdris Aydın, hastaneye kaldırıldı.
Hastanede gözetim altında tutulan Aydın’ın, taburcu olduktan sonra darp raporu alarak şahıslardan şikayetçi olacağı bilgisi elde edildi.
Kaynak: Kamu Son Haber
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.