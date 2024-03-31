Trabzon - 2024 yerel seçim ilk sonuçları...

TRABZON - 2024 CANLI YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Merakla beklenen 2024 Trabzon yerel seçim sonuçları açıklanmaya başlandı! İl bazında adayların performansı ve önde gelen adaylar hakkında güncel bilgilere erişebilirsiniz. Hangi parti önde, hangi ilçelerde çekişme var? İşte Trabzon'da 2024 yerel seçim ilk sonuçları...





AHMET METİN GENÇ %50,76 75.767 oy

HASAN SÜHA SARAL %29,32 43.762 oy

LOKMAN ÖZTÜRK %8,38 12.508 oy

MUHAMMET ERKAN %4,11 6.142 oy