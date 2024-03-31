31 Mar 2024 - 17:34- Gündem G:

Trabzon - 2024 yerel seçim ilk sonuçları...

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2024 yerel seçim sonuçları gelmeye başladı. İşte yerel seçimler için Türkiye, bugün sabah saatlerinden itibaren sandık başına giderken, oy verme işlemi saat 17.00'de tüm Türkiye'de sona erdi. Oy verme işlemi sonrası sandıklar açılmaya başlandı. İşte Trabzon - 2024 yerel seçim ilk sonuçları...

Trabzon - 2024 yerel seçim ilk sonuçları... mask
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TRABZON - 2024 CANLI YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Merakla beklenen 2024 Trabzon yerel seçim sonuçları açıklanmaya başlandı! İl bazında adayların performansı ve önde gelen adaylar hakkında güncel bilgilere erişebilirsiniz. Hangi parti önde, hangi ilçelerde çekişme var? İşte Trabzon'da 2024 yerel seçim ilk sonuçları...

AHMET METİN GENÇ %50,76 75.767 oy

HASAN SÜHA SARAL %29,32 43.762 oy

LOKMAN ÖZTÜRK %8,38 12.508 oy

MUHAMMET ERKAN %4,11 6.142 oy

# seçim, var, Gelen, Yer

31 Mar 2024 - 17:34 - Gündem

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