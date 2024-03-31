Erzurum - 2024 yerel seçim ilk sonuçları...

ERZURUM - 2024 CANLI YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Merakla beklenen 2024 Erzurum yerel seçim sonuçları açıklanmaya başlandı! İl bazında adayların performansı ve önde gelen adaylar hakkında güncel bilgilere erişebilirsiniz. Hangi parti önde, hangi ilçelerde çekişme var? İşte Erzurum'da 2024 yerel seçim ilk sonuçları...

MEHMET SEKMEN %49,80 80.277 oy

FATMA CANAN UÇAR %21,57 34.776 oy

GÜLDEREN VARLİ %7,30 11.770 oy

ATLIHAN ATİLA %6,37 10.269 oy