Alanya'da seçim sonuçları DİM TV'den takip ediliyor! Oylar sayılmaya başlandı

Türkiye 2024 yerel seçim sonuçlarına kilitlendi. Alanya'da sandıklar açıldı. Oy sayımı başladı. Alanya'da gözler DİM TV'nin canlı yayınında. Sonuçlar seçim yasakları kalkar kalkmaz anbean DİM TV ekranlarında olacak...
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.