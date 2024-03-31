Kahramanmaraş - 2024 yerel seçim ilk sonuçları...

KAHRAMANMARAŞ - 2024 CANLI YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Merakla beklenen 2024 Kahramanmaraş yerel seçim sonuçları açıklanmaya başlandı! İl bazında adayların performansı ve önde gelen adaylar hakkında güncel bilgilere erişebilirsiniz. Hangi parti önde, hangi ilçelerde çekişme var? İşte Kahramanmaraş'ta 2024 yerel seçim ilk sonuçları...

FIRAT GÖRGEL %40,60 63.157 oy

MUHAMMED AYDOĞAR %30,15 46.900 oy

MUKADDES ZEYNEP ARIKAN %18,41 28.642 oy

MESUT DEDEOĞLU %3,89 6.048 oy