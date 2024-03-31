Adana - 2024 yerel seçim ilk sonuçları...

ADANA - 2024 CANLI YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Merakla beklenen 2024 Adana yerel seçim sonuçları açıklanmaya başlandı! İl bazında adayların performansı ve önde gelen adaylar hakkında güncel bilgilere erişebilirsiniz. Hangi parti önde, hangi ilçelerde çekişme var? İşte Adana'da 2024 yerel seçim ilk sonuçları...

ZEYDAN KARALAR %47,52 147.643 oy

FATİH MEHMET KOCAİSPİR %37,83 117.534 oy

AYYÜCE TÜRKEŞ TAŞ %4,26 13.242 oy

MAHFUZ GÜLERYÜZ %3,05 9.482 oy