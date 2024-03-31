Eskişehir - 2024 yerel seçim ilk sonuçları...

ESKİŞEHİR - 2024 CANLI YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Merakla beklenen 2024 Eskişehir yerel seçim sonuçları açıklanmaya başlandı! İl bazında adayların performansı ve önde gelen adaylar hakkında güncel bilgilere erişebilirsiniz. Hangi parti önde, hangi ilçelerde çekişme var? İşte Eskişehir'de 2024 yerel seçim ilk sonuçları...

AYŞE ÜNLÜCE %47,30 187.544 oy

İDRİS NEBİ HATİPOĞLU%40,09 158.981 oy

MELİH AYDIN %4,60 18.241 oy

OĞUZ BEKİZAFER %2,50 9.909 oy