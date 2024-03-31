Mersin - 2024 yerel seçim ilk sonuçları...

MERSİN - 2024 CANLI YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Merakla beklenen 2024 Mersin yerel seçim sonuçları açıklanmaya başlandı! İl bazında adayların performansı ve önde gelen adaylar hakkında güncel bilgilere erişebilirsiniz. Hangi parti önde, hangi ilçelerde çekişme var? İşte Mersin'de 2024 yerel seçim ilk sonuçları...

VAHAP SEÇER %57,97 180.643 oy

SERDAR SOYDAN %29,96 93.366 oy

MAHMUT BÜLENT ÖZKAN%3,04 9.474 oy

İZZEDDİN ALKAN %0,68 2.114 oy