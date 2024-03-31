Hatay - 2024 yerel seçim ilk sonuçları...

HATAY - 2024 CANLI YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Merakla beklenen 2024 Hatay yerel seçim sonuçları açıklanmaya başlandı! İl bazında adayların performansı ve önde gelen adaylar hakkında güncel bilgilere erişebilirsiniz. Hangi parti önde, hangi ilçelerde çekişme var? İşte Hatay'da 2024 yerel seçim ilk sonuçları...
MEHMET ÖNTÜRK %43,88 125.352 oy
LÜTFÜ SAVAŞ %41,74 119.233 oy
NURİ PARLAK %1,94 5.540 oy
NÜSRET CÖMERT %1,57 4.477 oy
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.