Hatay - 2024 yerel seçim ilk sonuçları...

HATAY - 2024 CANLI YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Merakla beklenen 2024 Hatay yerel seçim sonuçları açıklanmaya başlandı! İl bazında adayların performansı ve önde gelen adaylar hakkında güncel bilgilere erişebilirsiniz. Hangi parti önde, hangi ilçelerde çekişme var? İşte Hatay'da 2024 yerel seçim ilk sonuçları...

MEHMET ÖNTÜRK %43,88 125.352 oy

LÜTFÜ SAVAŞ %41,74 119.233 oy

NURİ PARLAK %1,94 5.540 oy

NÜSRET CÖMERT %1,57 4.477 oy