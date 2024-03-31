Bolu - 2024 yerel seçim ilk sonuçları...

BOLU - 2024 CANLI YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Merakla beklenen 2024 Bolu yerel seçim sonuçları açıklanmaya başlandı! İl bazında adayların performansı ve önde gelen adaylar hakkında güncel bilgilere erişebilirsiniz. Hangi parti önde, hangi ilçelerde çekişme var? İşte Bolu'da 2024 yerel seçim ilk sonuçları...

TANJU ÖZCAN %54,06 28.663 oy

MUHAMMED EMİN DEMİRKOL %28,35 15.031 oy

İLHAN DURAK %11,90 6.307 oy

FARUK BAYRAKDAR %1,72 913 oy