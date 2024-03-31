Ankara - 2024 yerel seçim ilk sonuçları...

ANKARA - 2024 CANLI YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Merakla beklenen 2024 Ankara yerel seçim sonuçları açıklanmaya başlandı! İl bazında adayların performansı ve önde gelen adaylar hakkında güncel bilgilere erişebilirsiniz. Hangi parti önde, hangi ilçelerde çekişme var? İşte Ankara'da 2024 yerel seçim ilk sonuçları...

MANSUR YAVAŞ %58,34 621.133 oy

TURGUT ALTINOK %34,00 361.965 oy

SUAT KILIÇYRP %2,21 23.479 oy