Seçim sandığına asitli saldırı: Neye uğradığını şaşırdı!

Seçim atmosferinin en yoğun yaşandığı Hatay'da seçime sadece saatler kala asitli saldırı gerçekleştirildi. Demokrat Parti'nin Hatay Dörtyol Belediye Meclisi üyesi adayı Oğuzhan Lök'ün uğradığı saldırı neticesinde çıkan görüntüleri duyuruldu. Partiden yapılan paylaşıma göre Cumhur İttifakı mensupları olduğu iddia edilen saldırgan gözaltına alındığı belirtildi.
Yerel seçimin bitmesine saatler kala ve adaylar da partiler de seçimi beklerken çirkin bir saldırı gerçekleşti. Hatay'daki asit saldırısında belediye meclisi üyesi adayı Oğuzhan Lök'ün yaralanmasıyla Genel Başkan Gültekin Uysal da devreye girerek hukuki süreç gerçekleştirdi.
Cumhur İttifakı mensupları tarafından yapıldığı öne sürülen saldırıyla ilgili Demokrat Parti Genel Sekreteri Ertan Küçükay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gelişmeleri ve detayları açıkladı.
"YÜZÜNE ASİT ATILDI"
Hatay Dörtyol Belediye Meclisi üyesi adayı Oğuzhan Lök Cumhur İttifakı mensupları tarafından dün gece saatlerinde “yüzüne asit atılmak” suretiyle saldırıya uğradığı açıklamada aktarılırken, hastanede tedavi altına alındığı da belirtildi. Tedavisine Mersin Şehir Hastanesi yanık ünitesinde sürüyor.
GÜLTEKİN UYSAL DEVREDE
Olay anından itibaren başta Gültekin Uysal, Hatay il başkanı, Dörtyol ilçe başkanı ve Belediye başkan adayı konu hakkında hukuki girişimler neticesinde saldırgan göz altına alındı.
ASİTLİ SALDIRI SONRASI O GÖRÜNTÜLER
Öte yandan Oğuzhan Lök'ün uğradığı asit saldırısı sonrası yaralı haldeki görüntüleri ise kameraya yansıdı.
Kaynak: Kamu Son Haber
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.