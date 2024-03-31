İzmir - 2024 yerel seçim ilk sonuçları...

İZMİR - 2024 CANLI YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Merakla beklenen 2024 İzmir yerel seçim sonuçları açıklanmaya başlandı! İl bazında adayların performansı ve önde gelen adaylar hakkında güncel bilgilere erişebilirsiniz. Hangi parti önde, hangi ilçelerde çekişme var? İşte İzmir'de 2024 yerel seçim ilk sonuçları...

CEMİL TUGAY %47,95 695.237 oy

HAMZA DAĞ %37,22 539.588 oy

AKIN BİRDAL 3,27 47.455 oy

ÜMİT ÖZLALE %3,08 44.604 oy