Alanya’da oy sayımı sürüyor! İşte anlık sonuçlar...

ALANYA'NIN bazı mahallelerinden ilk sandık sonuçları geldi. Henüz resmi olmayan sonuçlar, siyasi partilerin bu mahallelerdeki sandık görevlileri tarafından paylaşıldı.
ANADOLU AJANSI'NA GÖRE ALANYA'DA ANLIK SONUÇLAR:
Adem Murat Yücel: %30,96 470 oy
Osman Özçelik: %47,76 725 oy
Mehmet Şahin: %17,13 260 oy
Açılan sandık oranı: %1,21
İşte gelen sonuçlardan bazıları:
ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
- 1278 NOLU SANDIK
ADEM MURAT YÜCEL 48
OSMAN ÖZÇELİK 114
MEHMET ŞAHİN 40
- 1092 NOLU SANDIK
OSMAN ÖZÇELİK 131
MEHMET ŞAHİN 45
ADEM MURAT YÜCEL 69
- İSHAKLI MAHALLESİ
OSMAN ÖZÇELİK 111
ADEM MURAT YÜCEL 110
MEHMET ŞAHİN 82
- ORHAN MAHALLESİ
OSMAN ÖZÇELİK 103
ADEM MURAT YÜCEL 70
MEHMET ŞAHİN 18
- KÖPRÜBAŞI YAYLASI
ADEM MURAT YÜCEL 33
OSMAN ÖZÇELİK 15
MEHMET ŞAHİN 13
- 1095 NOLU SANDIK
OSMAN ÖZÇELİK 112
MEHMET ŞAHİN 42
ADEM MURAT YÜCEL 65
- TOPHANE MAHALLESİ
OSMAN ÖZÇELİK 79
MEHMET ŞAHİN 36
ADEM MURAT YÜCEL 38
- 1122 NOLU SANDIK (GÜLLERPINARI)
OSMAN ÖZÇELİK 127
MEHMET ŞAHİN 46
ADEM MURAT YÜCEL 52
- PAYALLAR
OSMAN ÖZÇELİK 113
MEHMET ŞAHİN 38
ADEM MURAT YÜCEL 74
- CİKCİLLİ
OSMAN ÖZÇELİK 107
MEHMET ŞAHİN 67
ADEM MURAT YÜCEL 69
1273 NOLU SANDIK (FEVZİ ALAETTİNOĞLU LİSESİ)
OSMAN ÖZÇELİK 108
MEHMET ŞAHİN 46
ADEM MURAT YÜCEL 51
1264 NOLU SANDIK (OBA)
OSMAN ÖZÇELİK 141
MEHMET ŞAHİN 51
ADEM MURAT YÜCEL 61
KEMAL ŞUBERİ İLKÖĞRETİM OKULU
OSMAN ÖZÇELİK 129
MEHMET ŞAHİN 40
ADEM MURAT YÜCEL 66
MAHMUTLAR (1 SANDIK)
OSMAN ÖZÇELİK 92
MEHMET ŞAHİN 45
ADEM MURAT YÜCEL 47
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.