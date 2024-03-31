Alanya’da oy sayımı sürüyor! İşte anlık sonuçlar...

ALANYA'NIN bazı mahallelerinden ilk sandık sonuçları geldi. Henüz resmi olmayan sonuçlar, siyasi partilerin bu mahallelerdeki sandık görevlileri tarafından paylaşıldı.

ANADOLU AJANSI'NA GÖRE ALANYA'DA ANLIK SONUÇLAR:

Adem Murat Yücel: %30,96 470 oy

Osman Özçelik: %47,76 725 oy

Mehmet Şahin: %17,13 260 oy

Açılan sandık oranı: %1,21

İşte gelen sonuçlardan bazıları:

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

- 1278 NOLU SANDIK

ADEM MURAT YÜCEL 48

OSMAN ÖZÇELİK 114

MEHMET ŞAHİN 40

- 1092 NOLU SANDIK

OSMAN ÖZÇELİK 131

MEHMET ŞAHİN 45

ADEM MURAT YÜCEL 69

- İSHAKLI MAHALLESİ

OSMAN ÖZÇELİK 111

ADEM MURAT YÜCEL 110

MEHMET ŞAHİN 82

- ORHAN MAHALLESİ

OSMAN ÖZÇELİK 103

ADEM MURAT YÜCEL 70

MEHMET ŞAHİN 18

- KÖPRÜBAŞI YAYLASI

ADEM MURAT YÜCEL 33

OSMAN ÖZÇELİK 15

MEHMET ŞAHİN 13

- 1095 NOLU SANDIK

OSMAN ÖZÇELİK 112

MEHMET ŞAHİN 42

ADEM MURAT YÜCEL 65

- TOPHANE MAHALLESİ

OSMAN ÖZÇELİK 79

MEHMET ŞAHİN 36

ADEM MURAT YÜCEL 38

- 1122 NOLU SANDIK (GÜLLERPINARI)

OSMAN ÖZÇELİK 127

MEHMET ŞAHİN 46

ADEM MURAT YÜCEL 52

- PAYALLAR

OSMAN ÖZÇELİK 113

MEHMET ŞAHİN 38

ADEM MURAT YÜCEL 74

- CİKCİLLİ

OSMAN ÖZÇELİK 107

MEHMET ŞAHİN 67

ADEM MURAT YÜCEL 69

1273 NOLU SANDIK (FEVZİ ALAETTİNOĞLU LİSESİ)

OSMAN ÖZÇELİK 108

MEHMET ŞAHİN 46

ADEM MURAT YÜCEL 51

1264 NOLU SANDIK (OBA)

OSMAN ÖZÇELİK 141

MEHMET ŞAHİN 51

ADEM MURAT YÜCEL 61

KEMAL ŞUBERİ İLKÖĞRETİM OKULU

OSMAN ÖZÇELİK 129

MEHMET ŞAHİN 40

ADEM MURAT YÜCEL 66

MAHMUTLAR (1 SANDIK)

OSMAN ÖZÇELİK 92

MEHMET ŞAHİN 45

ADEM MURAT YÜCEL 47