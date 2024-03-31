31 Mar 2024 - 19:07- Gündem G:

Alanya’da oy sayımı sürüyor! İşte anlık sonuçlar...

ABONE OL Google News Sayfamız

Sandıkların açılmasının ardından 'Alanya Belediye Başkanlığı' seçimine ilişkin ilk sonuçlar gelmeye başladı

Alanya’da oy sayımı sürüyor! İşte anlık sonuçlar...
Alanya’da oy sayımı sürüyor! İşte anlık sonuçlar...
Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

ALANYA'NIN bazı mahallelerinden ilk sandık sonuçları geldi. Henüz resmi olmayan sonuçlar, siyasi partilerin bu mahallelerdeki sandık görevlileri tarafından paylaşıldı.

ANADOLU AJANSI'NA GÖRE ALANYA'DA ANLIK SONUÇLAR:

Adem Murat Yücel: %30,96 470 oy
Osman Özçelik: %47,76 725 oy
Mehmet Şahin: %17,13 260 oy

Açılan sandık oranı: %1,21

Alanya’da oy sayımı sürüyor! İşte anlık sonuçlar...

İşte gelen sonuçlardan bazıları:

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

- 1278 NOLU SANDIK

ADEM MURAT YÜCEL 48
OSMAN ÖZÇELİK 114
MEHMET ŞAHİN 40

- 1092 NOLU SANDIK

OSMAN ÖZÇELİK 131
MEHMET ŞAHİN 45
ADEM MURAT YÜCEL 69

- İSHAKLI MAHALLESİ

OSMAN ÖZÇELİK 111
ADEM MURAT YÜCEL 110
MEHMET ŞAHİN 82

- ORHAN MAHALLESİ

OSMAN ÖZÇELİK 103
ADEM MURAT YÜCEL 70
MEHMET ŞAHİN 18

- KÖPRÜBAŞI YAYLASI

ADEM MURAT YÜCEL 33
OSMAN ÖZÇELİK 15
MEHMET ŞAHİN 13

- 1095 NOLU SANDIK

OSMAN ÖZÇELİK 112
MEHMET ŞAHİN 42
ADEM MURAT YÜCEL 65

- TOPHANE MAHALLESİ

OSMAN ÖZÇELİK 79
MEHMET ŞAHİN 36
ADEM MURAT YÜCEL 38

- 1122 NOLU SANDIK (GÜLLERPINARI)

OSMAN ÖZÇELİK 127
MEHMET ŞAHİN 46
ADEM MURAT YÜCEL 52

- PAYALLAR

OSMAN ÖZÇELİK 113
MEHMET ŞAHİN 38
ADEM MURAT YÜCEL 74

- CİKCİLLİ

OSMAN ÖZÇELİK 107
MEHMET ŞAHİN 67
ADEM MURAT YÜCEL 69

1273 NOLU SANDIK (FEVZİ ALAETTİNOĞLU LİSESİ)

OSMAN ÖZÇELİK 108
MEHMET ŞAHİN 46
ADEM MURAT YÜCEL 51

1264 NOLU SANDIK (OBA)

OSMAN ÖZÇELİK 141
MEHMET ŞAHİN 51
ADEM MURAT YÜCEL 61

KEMAL ŞUBERİ İLKÖĞRETİM OKULU

OSMAN ÖZÇELİK 129
MEHMET ŞAHİN 40
ADEM MURAT YÜCEL 66

MAHMUTLAR (1 SANDIK)

OSMAN ÖZÇELİK 92
MEHMET ŞAHİN 45
ADEM MURAT YÜCEL 47

# Alanya, Gelen, Belediye, cikcilli, alanya'da, Mahmutlar, şahin, mehmet şahin

31 Mar 2024 - 19:07 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Oy kullanmaya plastik sandalyeyle taşındı mask
Oy kullanmaya plastik sandalyeyle taşındı
‘Canım çıkmadıkça oy kullanacağım’ mask
‘Canım çıkmadıkça oy kullanacağım’
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak
İmamoğlu zaferini büyük bir sevinçle duyurdu: İşte o açıklama! mask
İmamoğlu zaferini büyük bir sevinçle duyurdu: İşte o açıklama!
İşte Antalya'da son durum! DP ve MHP birer ilçede önde götürüyor... mask
İşte Antalya'da son durum! DP ve MHP birer ilçede önde götürüyor...
Özçelik: Alanya halkı vicdanlı olduğunu gösterdi mask
Özçelik: Alanya halkı vicdanlı olduğunu gösterdi
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber