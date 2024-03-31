Konya - 2024 yerel seçim ilk sonuçları...

KONYA - 2024 CANLI YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Merakla beklenen 2024 Konya yerel seçim sonuçları açıklanmaya başlandı! İl bazında adayların performansı ve önde gelen adaylar hakkında güncel bilgilere erişebilirsiniz. Hangi parti önde, hangi ilçelerde çekişme var? İşte Konya'da 2024 yerel seçim ilk sonuçları...

UĞUR İBRAHİM ALTAY %48,67 134.487 oy

MEHMET KÖSEOĞLU %21,83 60.315 oy

İSMAİL SONKAYA %14,15 39.089 oy

AYHAN MİLCİ %3,64 10.067 oy