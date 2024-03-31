Ünlü sanatçı sandık başında zor anlar yaşadı: Pusulayı zorladı

İstanbul’da ise saat 08.00 itibarıyla oy kullanma işlemleri başladı. Ünlülerde kayıtlı oldukları sandıklara giderek oy kullandı.
Beşiktaş Tevfik Fikret İlkokulu’nda ise oyuncu Nilperi Şahinkaya ve Sunucu Saba Tümer oyunu kullandı. Nilperi Şahinkaya oyunun içinde bulunduğu zarfı sandığa atarken oldukça zorlanması dikkatlerden kaçmadı.
Şahinkaya'nın sandıkta yaşadığı zor anlar anbean kameralara yansıdı. Ünlü sunucu Saba Tümer ise oyunu kullanmasının ardından çekime gideceğini belirterek okuldan ayrıldı.
Kaynak: Kamu Son Haber
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.