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Ünlü sanatçı sandık başında zor anlar yaşadı: Pusulayı zorladı

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Oyuncu Nilperi Şahinkaya ve sunucu Saba Tümer oyunu kullandı. Nilperi Şahinkaya’nın oy kullanırken zor anları kameraya yansıdı. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında tüm Türkiye sandık başına gidiyor.

Ünlü sanatçı sandık başında zor anlar yaşadı: Pusulayı zorladı mask
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İstanbul’da ise saat 08.00 itibarıyla oy kullanma işlemleri başladı. Ünlülerde kayıtlı oldukları sandıklara giderek oy kullandı.

Beşiktaş Tevfik Fikret İlkokulu’nda ise oyuncu Nilperi Şahinkaya ve Sunucu Saba Tümer oyunu kullandı. Nilperi Şahinkaya oyunun içinde bulunduğu zarfı sandığa atarken oldukça zorlanması dikkatlerden kaçmadı.

Şahinkaya'nın sandıkta yaşadığı zor anlar anbean kameralara yansıdı. Ünlü sunucu Saba Tümer ise oyunu kullanmasının ardından çekime gideceğini belirterek okuldan ayrıldı.

Kaynak: Kamu Son Haber

# başladı, oyuncu, Ünlü

31 Mar 2024 - 15:41 - Gündem

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