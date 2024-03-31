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Son dakika! 32 ilde oy verme işlemi tamamlandı

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Doğu 'daki 32 ilde oy kullanma işlemi saat 16:00 itibariyle tamamlandı.Oy sayım işlemine başlandı.

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Doğu'daki 32 ilde oy kullanma işlemi saat 07.00'de başladı. Bu illerde yaşayan vatandaşlar saat 16:00'ya kadar oylarını kullanabilecek. Diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 arasında.

Oy kullanım süresinin tamamlanmasının ardından açıklama yapan YSK Başkanı Ahmet Yener "32 ilde oy verme işlemi tamamlandı ve oy sayım işlemi başlamıştır." açıklamasında bulundu.

Diğer illerde 08:00'de başlayan oy kullanma işlemi 17:00'da son bulacak. 

Yüksek  Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Doğu'daki Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy verme işlemi saat 07.00'de başlamıştı.

Kaynak: DHA

# seçim, Son, başladı, açıklama, Bingöl, Gaziantep, Hakkari, Yüksek

31 Mar 2024 - 16:23 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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