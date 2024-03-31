Son dakika! 32 ilde oy verme işlemi tamamlandı

Doğu'daki 32 ilde oy kullanma işlemi saat 07.00'de başladı. Bu illerde yaşayan vatandaşlar saat 16:00'ya kadar oylarını kullanabilecek. Diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 arasında.

Oy kullanım süresinin tamamlanmasının ardından açıklama yapan YSK Başkanı Ahmet Yener "32 ilde oy verme işlemi tamamlandı ve oy sayım işlemi başlamıştır." açıklamasında bulundu.

Diğer illerde 08:00'de başlayan oy kullanma işlemi 17:00'da son bulacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Doğu'daki Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy verme işlemi saat 07.00'de başlamıştı.

Kaynak: DHA