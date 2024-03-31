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Serenay Sarıkaya'dan ilginç oy kombini: İlk defa bugün giydim

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İstanbul'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde oy kullanma işlemi saat 08.00 itibariyle başladı. Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya da oy kullanmaya Adana Demirspor formasıyla geldi.

Serenay Sarıkaya'dan ilginç oy kombini: İlk defa bugün giydim mask
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Oyuncu Serenay Sarıkaya, Beşiktaş'ta bulunan Tevfik Fikret İlkokulu'nda 1069 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Sarıkaya'nın oy vermeye Süper Lig ekibi Adana Demirspor formasıyla gelmesi de dikkat çekti.

FORMAYLA OYUNU KULLANDI

Oy kullanma işlemi sonrası basın mensuplarına konuşan ünlü oyuncu, "Hayırlısı olsun. Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. İnşallah hepimiz için iyi olan olsun" dedi. Adana Demirspor forması giymesi ile ilgili de Serenay Sarıkaya, "Bunu Aile'de bütün ekibe ismimizin yazılı olduğu şekilde hediye etmişlerdi. İlk defa bugün giydim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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31 Mar 2024 - 15:42 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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