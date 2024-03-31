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Muhtarlık pusulası kavgası: Bir anda ortalık karıştı

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde okul kapısında, ‘muhtarlık pusulası’ dağıtımı sırasında yaşanan gerginlik yaşandı.

Muhtarlık pusulası kavgası: Bir anda ortalık karıştı mask
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Bursa'da Gemlik ilçesinin Hamidiye Mahallesi’nde muhtar adayı Dilşad Sezer Kaya’nın azaları Şehit Mehmet Koray Pınar Ortaokulu’na oy kullanmaya gelen seçmenlere, okul girişinde ‘muhtarlık pusulası’ dağıtmaya başladı. Bu sırada bazı kişilerle aza adayları arasında tartışla çıtı. Tartışmaya muhtar adayı Dilşad Sezer Kaya da dahil oldu. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar ayrıldı. 

Kaynak: DHA

# Gelen, başladı

31 Mar 2024 - 15:32 - Gündem

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