- Asayiş

Tır parkında korkutan yangın! Alev alev yandılar

ABONE OL Google News Sayfamız

Mersin'de park halindeki bir tırda çıkan yangın, yanda park halindeki 4 tıra daha sıçradı. 5 tır yanıp kullanılamaz hale geldi.

Tır parkında korkutan yangın! Alev alev yandılar mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Akdeniz ilçesi Dikilitaş Mahallesi Bekirde Yolu'ndaki garajda park halindeki tırda yangın çıktı. Yangın, kısa sürede yandaki 4 tıra daha sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. 5 tır yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 

Kaynak: DHA

# ilgili, etti, Tır

31 Mar 2024 - 15:28 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Silahlı, taşlı kanlı oy kavgası: Çok sayıda yaralı var mask
Silahlı, taşlı kanlı oy kavgası: Çok sayıda yaralı var
Seçim kavgası can aldı: Akrabalar pompalı ile savaştı mask
Seçim kavgası can aldı: Akrabalar pompalı ile savaştı
Yaşlı adam motosikletin altında kaldı mask
Yaşlı adam motosikletin altında kaldı
Parti binasında korkutan yangın! mask
Parti binasında korkutan yangın!
Katliam gibi kaza! Kamyonet ile otomobil çarpıştı. Ölü ve yaralılar var mask
Katliam gibi kaza! Kamyonet ile otomobil çarpıştı. Ölü ve yaralılar var
Korkunç olay! Uzman çavuş 4 aylık bebeğini öldürdü mask
Korkunç olay! Uzman çavuş 4 aylık bebeğini öldürdü
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber