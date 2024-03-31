Tır parkında korkutan yangın! Alev alev yandılar

Akdeniz ilçesi Dikilitaş Mahallesi Bekirde Yolu'ndaki garajda park halindeki tırda yangın çıktı. Yangın, kısa sürede yandaki 4 tıra daha sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. 5 tır yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA