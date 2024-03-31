- Gündem

Oyunu kullandıktan sonra hayatını kaybetti

ABONE OL Google News Sayfamız

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, oyunu kullandıktan sonra kalp krizi geçiren Hasan Çay (73), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Oyunu kullandıktan sonra hayatını kaybetti mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Manisa Hacıbey Mahallesi'nde yaşayan, 5 çocuk babası çiftçi Hasan Çay, saat 11.30 sıralarında Celal Şükrü Sayınsoy İlkokulu'ndaki 1087 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Çay, imzasını da atıp çıkacağı sırada aniden rahatsızlanıp, sandalyeye oturdu. Sandık görevlisi Cafer Saban'a seslenen Çay, bir anda yere düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Çay, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Hasan Çay, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: DHA

# Bir, çocuk, sağlık

31 Mar 2024 - 15:24 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Böcek oyunu kullandı mask
CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Böcek oyunu kullandı
Büyükşehir belediye başkan adayına şok: Oy kullanamayacak mask
Büyükşehir belediye başkan adayına şok: Oy kullanamayacak
AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tütüncü oyunu kullandı mask
AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tütüncü oyunu kullandı
Tahsin Biner oyunu kullandı mask
Tahsin Biner oyunu kullandı
Sosyal medyadaki o paylaşma dikkat! Yoksa oylar geçersiz sayılacak mask
Sosyal medyadaki o paylaşma dikkat! Yoksa oylar geçersiz sayılacak
Mehmet Şahin, oyunu kullandı mask
Mehmet Şahin, oyunu kullandı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber