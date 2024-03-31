Oyunu kullandıktan sonra hayatını kaybetti

Manisa Hacıbey Mahallesi'nde yaşayan, 5 çocuk babası çiftçi Hasan Çay, saat 11.30 sıralarında Celal Şükrü Sayınsoy İlkokulu'ndaki 1087 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Çay, imzasını da atıp çıkacağı sırada aniden rahatsızlanıp, sandalyeye oturdu. Sandık görevlisi Cafer Saban'a seslenen Çay, bir anda yere düştü.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Çay, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Hasan Çay, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: DHA
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.