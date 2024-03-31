31 Mar 2024 - 14:41- Magazin G:

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

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Kalp krizi geçiren Hint asıllı oyuncu Daniel Balaji Chennai hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti mask
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Hindistan'ın en ünlü oyuncuları arasında yer alan Daniel Balaji Chennai kalp krizi geçirdi. Hınt asıllı oyuncu 48 yaşında hayatını kaybetti. Acı haber sevenlerini kahretti. 

Öğrenildiğine göre ünlü oyuncunun gece saatlerinde göğüs ağrısı sebebiyle hastaneye gittiği ve kalp krizi geçirdiği anlaşıldığı ifade edildi. Chennai, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Haber Merkezi

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31 Mar 2024 - 14:41 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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