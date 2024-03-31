Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Hindistan'ın en ünlü oyuncuları arasında yer alan Daniel Balaji Chennai kalp krizi geçirdi. Hınt asıllı oyuncu 48 yaşında hayatını kaybetti. Acı haber sevenlerini kahretti.
Öğrenildiğine göre ünlü oyuncunun gece saatlerinde göğüs ağrısı sebebiyle hastaneye gittiği ve kalp krizi geçirdiği anlaşıldığı ifade edildi. Chennai, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.