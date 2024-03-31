Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Hindistan'ın en ünlü oyuncuları arasında yer alan Daniel Balaji Chennai kalp krizi geçirdi. Hınt asıllı oyuncu 48 yaşında hayatını kaybetti. Acı haber sevenlerini kahretti.

Öğrenildiğine göre ünlü oyuncunun gece saatlerinde göğüs ağrısı sebebiyle hastaneye gittiği ve kalp krizi geçirdiği anlaşıldığı ifade edildi. Chennai, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Haber Merkezi