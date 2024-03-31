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Ünlüler sandık başına giderek oylarını kullandı

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İstanbul’da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi’nde oy kullanma işlemi saat 08.00 itibariyle başladı. Ünlü isimler oy kullanmak için sandık başına geçti.

Ünlüler sandık başına giderek oylarını kullandı mask
Ünlüler sandık başına giderek oylarını kullandı
Ünlüler sandık başına giderek oylarını kullandı
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Oyuncu Nilperi Şahinkaya, Beşiktaş'ta bulunan Tevfik Fikret İlkokulu’nda 1065 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Şahinkaya’nın oy zarfını, sandığa atarken zorlanması dikkat çekti. Öte yandan sunucu Saba Tümer de 1064 numaralı sandıkta oy kullanma işlemini tamamladı. Oyuncu Berrak Tüzünataç da 1069 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Seçimin herkes için hayırlı olması temennisinde bulunan Tüzünataç daha sonra okuldan ayrıldı.

Kaynak: DHA

# sonra, oyuncu

31 Mar 2024 - 14:27 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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