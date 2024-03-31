Ünlüler sandık başına giderek oylarını kullandı

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, Beşiktaş'ta bulunan Tevfik Fikret İlkokulu’nda 1065 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Şahinkaya’nın oy zarfını, sandığa atarken zorlanması dikkat çekti. Öte yandan sunucu Saba Tümer de 1064 numaralı sandıkta oy kullanma işlemini tamamladı. Oyuncu Berrak Tüzünataç da 1069 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Seçimin herkes için hayırlı olması temennisinde bulunan Tüzünataç daha sonra okuldan ayrıldı.

Kaynak: DHA