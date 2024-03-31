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CHP'li aday sandık başında hayatını yitirdi

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Zonguldak’ta Turgut Reis Ortaokulu’nda bina sorumlusu olarak görev yapan CHP Ereğli Belediye Meclis Üyesi Adayı Hüseyin Çakır, sandık başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

CHP'li aday sandık başında hayatını yitirdi mask
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki Turgut Reis Ortaokulu’nda bina sorumlusu olarak görev yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ereğli Belediye Meclis Üyesi Adayı Hüseyin Çakır, kalp krizi geçirerek yere yığıldı.

Duvar'da yer alan habere göre, çevredekilerin ve sandık görevlilerinin yardımıyla hastaneye kaldırılan Hüseyin Çakır, burada CHP Zonguldak Milletvekili Doktor Eylem Ertuğrul’un tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Zonguldak il Başkanı Devrim Dural, Belediye Meclis Üyesi Adayı Hüseyin Çakır’ın seçim görevini yerine getirdiği esnada hayatını kaybettiğini teyit ederken, "Milletvekilimiz Eylem Ertuğrul tüm çabalarına rağmen, Ereğli Belediye Meclis Üyesi Adayımız Hüseyin Çakır yaşama tutunamadı. Çok üzgünüz" dedi.

Kaynak: KARAR

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31 Mar 2024 - 14:23 - Gündem

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