MHP İlçe Başkanı Sünbül oyunu kullandı

234 bin 347 seçmenin sandığa gitmesinin beklendiği Alanya’da oy kullanma işlemi devam ediyor. MHP İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, Barbaros Azakoğlu Ortaokulu'nda bulunan bin 325 nolu sandıkta oyunu kullandı.
Oy kullanma işlemi sırasında Sünbül'e MHP MYK Üyesi Hüseyin Yıldız ile MHP Alanya İlçe Yönetim Kurulu üyeleri eşlik etti. Sünbül, "Alanya'mız, Antalya'mız ve ülkemiz için hayırlı olur inşallah" dedi. (Haber MERKEZİ)
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.