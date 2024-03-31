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MHP İlçe Başkanı Sünbül oyunu kullandı

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı Mustafa Sünbül oyunu Barbaros Azakoğlu Ortaokulu'nda kullandı

MHP İlçe Başkanı Sünbül oyunu kullandı mask
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234 bin 347 seçmenin sandığa gitmesinin beklendiği Alanya’da oy kullanma işlemi devam ediyor. MHP İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, Barbaros Azakoğlu Ortaokulu'nda bulunan bin 325 nolu sandıkta oyunu kullandı.
Oy kullanma işlemi sırasında Sünbül'e MHP MYK Üyesi Hüseyin Yıldız ile MHP Alanya İlçe Yönetim Kurulu üyeleri eşlik etti. Sünbül, "Alanya'mız, Antalya'mız ve ülkemiz için hayırlı olur inşallah" dedi. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi

# Alanya, Antalya, etti, devam, Barbaros

31 Mar 2024 - 14:17 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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