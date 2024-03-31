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AK Parti İlçe Başkanı Tavlı oyunu kullandı

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı oyunu kullandı

31 Mar 2024 - 14:14 - Gündem

Mahreç  Mazluma Göktaş

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