Son Dakika! Çanakkale'de deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, saat 12:33'te Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD), ise depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı.