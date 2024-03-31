Sandıkta başlayan tartışma okul bahçesinde kavgaya dönüştü

Şanlıurfa'da Güneş Mahallesi’nde muhtarlık için oy kullanan iki grup arasında sınıfta tartışma çıktı. Okulun bahçesine taşınan tartışma, tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Sopaların da kullanıldığı kavgada aralarında kadınların da olduğu 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılırken, kalabalık ise jandarma ekiplerince okul çevresinden uzaklaştırıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.