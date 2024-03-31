- Gündem

Sandıkta başlayan tartışma okul bahçesinde kavgaya dönüştü

ABONE OL Google News Sayfamız

Şanlıurfa'da muhtarlık seçimi yüzünden iki grup arasında okul bahçesinde çıkan sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

Sandıkta başlayan tartışma okul bahçesinde kavgaya dönüştü mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Şanlıurfa'da Güneş Mahallesi’nde muhtarlık için oy kullanan iki grup arasında sınıfta tartışma çıktı. Okulun bahçesine taşınan tartışma, tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Sopaların da kullanıldığı kavgada aralarında kadınların da olduğu 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılırken, kalabalık ise jandarma ekiplerince okul çevresinden uzaklaştırıldı.

Kaynak: DHA

# kişi, Jandarma

31 Mar 2024 - 14:09 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Limandaki teknede yangın çıktı mask
Limandaki teknede yangın çıktı
Antalya ve Alanya'da oyunu kullananlar sahilleri doldurdu mask
Antalya ve Alanya'da oyunu kullananlar sahilleri doldurdu
Alanya'da yerleşik yaşayan yabancılar oylarını kullandı mask
Alanya'da yerleşik yaşayan yabancılar oylarını kullandı
Acı olay! Sandık başında kalp krizi geçirerek can verdi mask
Acı olay! Sandık başında kalp krizi geçirerek can verdi
Çanakkale'de deprem! mask
Çanakkale'de deprem!
Mevlüt Çavuşoğlu oyunu Antalya'da kullandı mask
Mevlüt Çavuşoğlu oyunu Antalya'da kullandı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber