Limandaki teknede yangın çıktı

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki özel bir limanda demirli bulunan Panama bandıralı 'Christin HT' isimli 112 metre uzunluğa ve 17 metre genişliğe sahip yük gemisinde meydana geldi. Geminin alt güverte kısmındaki elektrik kablolarındaki kısa devre sebebiyle yangın çıktı.

5 MÜRETTEBAT DUMANDAN ETKİLENDİ

Kaptanın yardım istemesi üzerine bölgeye karadan polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri ile denizden sahil güvenlik ve deniz polisi ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, gemiye çıkarak yangına müdahale etti, bu sırada dumandan etkilenen 5 mürettebata, kıyıdaki ambulansta oksijen tedavisi uygulandı. Yangın kısa sürede, büyümeden söndürüldü. Geminin alt güverte ve mutfak kısımlarında hasar oluştuğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA