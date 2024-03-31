En ilginç oy kullanımı: Efe kıyafetleriyle gitti

Germencik'in kırsal Dampınar ve Çamköy mahallelerinde bir grup seçmen, sandık başına efe kıyafeti giyerek oy kullanmaya gitti. Körüklü çizme, 'potur' diye adlandırılan pantolon, cepken, silahlık, fes ve şal kuşaktan oluşan efe kıyafeti giyen seçmenler, büyük ilgi topladı. Mehmet Sarı, kahramanlık destanı yazan efelerin torunları olduklarını söyleyerek, her seçimde bu kıyafetlerle oy kullanmaya gittiklerini söyledi.

Kaynak: DHA