Dünyanın en uzun kadını oyunu kullandı

Dünyanın en uzun boylu kadını olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren, 2 metre 15 santim boyundaki weaver sendromu hastası Rumeysa Gelgi, ‘31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanmak için seyyar sandık uygulaması için başvuruda bulundu. Bunun üzerine ilçe seçim kurulu görevlileri, Gelgi’nin Tuğra Sokak Emek Mahallesi’ndeki evine gitti. Gelgi, 8801 nolu seyyar sandıkta oyunu kullandı.
'GELMEDEN ÖNCE HABER VEREBİLSELER DAHA İYİ OLUR'
Seyyar sandık uygulamasıyla ilgili seçmenlere, görevlilerin eve geleceği saati önceden bilgi vermesi gerektiğini söyleyen Gelgi, “Olumsuz olarak tek bir şey söyleyebilirim. Belli bir oy kullanma saati olmadığı için sandık görevlerinin de ne zaman geleceğini bilemediğim için, şu an saat 11 ve sabah saat 8'den beri mesela şu an onları bekliyorum. Bireylere yarım saat ya da 15'er dakikalık saat araları yapılacak şekilde bir uygulama belirlenebilirse seçmenler için de daha kolay olacaktır diye düşünüyorum” dedi. (DHA)
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.