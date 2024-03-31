Antalya ve Alanya'da oyunu kullananlar sahilleri doldurdu

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları düşük seyrederken Antalya ve Alanya'da vatandaşlar mart ayının son gününde deniz keyfi yaptı. Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 20 derece, nemin ise yüzde 30 ölçüldüğü kentte 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanan vatandaşlar, soluğu sahilde aldı. Konyaaltı Sahiline gelen vatandaşlardan bazıları denize girerken bazıları ise güneşlenmeyi tercih etti. Denize girmeyenler ise sıcak havanın tadını sahilde oturarak çıkardı.

OYUMU KULLANDIM SAHİLE GELDİM

Oyunu kullandıktan sonra denize geldiğini belirten Ali Köprü, “İlk işim sabah erken kalkarak oyumu kullanmaya gitmek oldu. İnşallah özgürlük içinde güzel günler olur. Ondan sonra sahile geldim. Hava ve deniz gayet çok güzel. Ben denize girdim bazıları da sahilde oturmayı tercih ediyor” dedi.Arkadaşı ve çocuklarıyla sahile gelen Tamila Bakırcı, “Oyumu kullandım. Sonra denize geldik. Hava sıcak ve güzel. Biz sahilde oturmayı tercih ettik, bazıları da yüzüyor” diye konuştu. Oyunu kullandıktan sonra denize geldiklerini söyleyen Mevlüdiye Makin de “Çocuklar tatil olduğu için sahile gelmek istedi. Denize girmek istediler ancak denizanaları olduğu için çok fazla girmek istemediler” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA