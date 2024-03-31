Atlarıyla oy vermeye geldiler

İzmir Bornova'da at eğitmeni Faruk Ceren oy kullanacağı Yaka Şengül Mustafa Karaca İlkokulu'na, Bayraklı'daki öğrencisi Melisa Onuk ise Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'ne at üstünde geldi. Bayraklı'da oyunu kullanıp, Bornova'ya hocasının yanına gelen Onuk, "At eğitimi alıyorum ve ilk kez oy kullanacağım için bugünün hatıra olmasını istedim. Çok mutluyum. Güzel bir anı olacak" dedi.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.