- Yaşam

Atlarıyla oy vermeye geldiler

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İzmir'de at eğitmeni Faruk Ceren (48) ile öğrencisi Melisa Onuk (18), oy kullanmaya at üstünde geldi.

Atlarıyla oy vermeye geldiler mask
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İzmir Bornova'da at eğitmeni Faruk Ceren oy kullanacağı Yaka Şengül Mustafa Karaca İlkokulu'na, Bayraklı'daki öğrencisi Melisa Onuk ise Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'ne at üstünde geldi. Bayraklı'da oyunu kullanıp, Bornova'ya hocasının yanına gelen Onuk, "At eğitimi alıyorum ve ilk kez oy kullanacağım için bugünün hatıra olmasını istedim. Çok mutluyum. Güzel bir anı olacak" dedi.

Kaynak: DHA

# Gelen, Bir, Olacak, İzmir

31 Mar 2024 - 13:04 - Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

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