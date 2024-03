Atlarıyla oy vermeye geldiler

İzmir Bornova'da at eğitmeni Faruk Ceren oy kullanacağı Yaka Şengül Mustafa Karaca İlkokulu'na, Bayraklı'daki öğrencisi Melisa Onuk ise Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'ne at üstünde geldi. Bayraklı'da oyunu kullanıp, Bornova'ya hocasının yanına gelen Onuk, "At eğitimi alıyorum ve ilk kez oy kullanacağım için bugünün hatıra olmasını istedim. Çok mutluyum. Güzel bir anı olacak" dedi.

Kaynak: DHA