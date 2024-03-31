Alanya'da yerleşik yaşayan yabancılar oylarını kullandı

Alanya Mahmutlar Mahallesi'nde yerleşik yaşayan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yabancılar, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için listedeki seçmen kağıtlarından isimlerini kontrol ederek oylarını kullandı.

'GELECEĞİMİZ İÇİN HAYIRLI OLSUN'

Milli Eğitim Vakfı Güleç Demirel Ortaokulu'nda sandığa giden Rus asıllı Türk vatandaşı İrina Kapitonova, "Oyumu kullandım, mutluyum. 30 yıldır Alanya'da yaşıyorum. Seçimin geleceğimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

'HERKES BİZE DESTEK OLUYOR'

Şükrü Kaptanoğlu Anadolu Lisesi'nde oy kullanan Kazakistan asıllı Türk vatandaşı, Alanya Kazakistan Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Aygül Dautbayeva da 12 yıldır Alanya'da yaşadıklarını ve Türkiye'yi çok sevdiklerini söyledi. Dautbayeva, "Alanya'da yaşayan Kazaklar olarak Türkiye ve Alanya'da çok rahatız. Bize herkes destek oluyor. Türkiye'yi çok seviyoruz. Türk kardeşlerimiz de bizleri çok seviyor. Bizlere burada çok saygı duyuyorlar. Bizlerin Türk vatandaşı olarak burada oy kullanıp, destek olması gerekiyor. Biz de onun için bugün oyumuzu kullanmaya geldik" diye konuştu.

Kaynak: DHA