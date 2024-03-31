Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Çanakkale'de deprem meydana geldi. Merkezüssü Lapseki olan depremi büyüklüğü 3,7 olarak açıklandı.

12:33'da meydana gelen deprem yerin 6,5 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Kaynak: Haber Merkezi