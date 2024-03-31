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Çanakkale'de deprem!

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Çanakkale'de 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

31 Mar 2024 - 12:49 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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