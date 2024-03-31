Ceyda Düvenci'den çok konuşulacak açıklama: Sadece alnımdaki çizgiye...

Oyuncu Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliklerini bitiren ve ardından Ebru Cündübeyoğlu'nun eski eşi radyocu Güçlü Mete ile yeni bir aşka başlayan Ceyda Düvenci açıklamasıyla gündem oldu.

'ESTETİĞİM YOK'

Fazla kilolarından kurtulan Düvenci şimdi de estetik açıklamasıyla gündeme oturmasını bildi. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, Düvenci, 'Ben şimdiye kadar bir şey yaptırmadım. Alnımda bir çizgi var, onu çok sertleştiği zaman bir şekilde müdahale ettiriyorum. Onun dışında kendime bir şey yaptırmadım' dedi.

Kaynak: Haber Merkezi