Mevlüt Çavuşoğlu oyunu Antalya'da kullandı

ADALET ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Türkler Ayşen Cengiz Urfalıoğlu İlkokulu'nda oy kullanma işlemini gerçekleştirdi. Önceki dönem Dışişleri Bakanı da olan Çavuşoğlu,

“Seçimlerin Antalyamız, şehirlerimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun” dedi. (Toygar DİM)

Kaynak: Haber Merkezi