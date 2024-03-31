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Mevlüt Çavuşoğlu oyunu Antalya'da kullandı

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Dışişleri eski Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, oyunu baba ocağı Türkler’de kullandı

Mevlüt Çavuşoğlu oyunu Antalya'da kullandı mask
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ADALET ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Türkler Ayşen Cengiz Urfalıoğlu İlkokulu'nda oy kullanma işlemini gerçekleştirdi. Önceki dönem Dışişleri Bakanı da olan Çavuşoğlu,
“Seçimlerin Antalyamız, şehirlerimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun” dedi. (Toygar DİM)

Kaynak: Haber Merkezi

# Antalya

31 Mar 2024 - 12:31 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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