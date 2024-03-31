Renault ve Dacia Duster rekabeti fiyatları indirdi: 189.000 TL birden

Dacia Duster ve Renault Captur arasındaki fiyat farkı dikkat çekiyor. Dacia Duster’un Journey Blue dCi 115 bg 4×4 versiyonu 1.605.000 TL iken, Renault Captur’un 2023 model yılı Touch Plus 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg versiyonu ise 1.415.900 TL’ye satışa sunuluyor. Bu fark, otomobil tutkunlarını Captur’a yönlendiriyor ve Captur’un adeta kapış kapış gitmesine neden oluyor.

Renault Captur’un Dacia Duster’dan daha uygun fiyatlı olması, özellikle fiyat-performans açısından değerlendirildiğinde dikkat çekiyor. İşte her iki otomobilin güncel fiyat listeleri:

Dacia Duster 2024 Model Yılı Fiyat Listesi:

Expression ECO-G 100 bg: 1.165.000 TL

Expression TCe 150 bg EDC: 1.251.900 TL

Essential TCe 150 bg EDC: 1.197.900 TL

Essential TCe 150 bg 4×4: 1.381.900 TL

Expression TCe 150 bg 4×4: 1.423.900 TL

Essential Blue dCi 115 bg 4×4: 1.536.000 TL

Journey TCe 150 bg EDC: 1.303.000 TL

Extreme TCe 150 bg EDC: 1.353.000 TL

Journey Blue dCi 115 bg 4×4: 1.605.000 TL

Renault Captur 2023 ve 2024 Model Yılı Fiyat Listesi:

Touch Plus 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg (2023): 1.415.900 TL

Icon 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg (2024): 1.550.000 TL

Bu fiyat karşılaştırması, otomobil severlerin tercihlerini belirlemede önemli bir rol oynuyor ve Captur’un fiyat avantajıyla dikkatleri üzerine çektiğini gösteriyor.