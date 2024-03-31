Renault ve Dacia Duster rekabeti fiyatları indirdi: 189.000 TL birden

Dacia Duster ve Renault Captur arasındaki fiyat farkı dikkat çekiyor. Dacia Duster’un Journey Blue dCi 115 bg 4×4 versiyonu 1.605.000 TL iken, Renault Captur’un 2023 model yılı Touch Plus 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg versiyonu ise 1.415.900 TL’ye satışa sunuluyor. Bu fark, otomobil tutkunlarını Captur’a yönlendiriyor ve Captur’un adeta kapış kapış gitmesine neden oluyor.
Renault Captur’un Dacia Duster’dan daha uygun fiyatlı olması, özellikle fiyat-performans açısından değerlendirildiğinde dikkat çekiyor. İşte her iki otomobilin güncel fiyat listeleri:
Dacia Duster 2024 Model Yılı Fiyat Listesi:
Expression ECO-G 100 bg: 1.165.000 TL
Expression TCe 150 bg EDC: 1.251.900 TL
Essential TCe 150 bg EDC: 1.197.900 TL
Essential TCe 150 bg 4×4: 1.381.900 TL
Expression TCe 150 bg 4×4: 1.423.900 TL
Essential Blue dCi 115 bg 4×4: 1.536.000 TL
Journey TCe 150 bg EDC: 1.303.000 TL
Extreme TCe 150 bg EDC: 1.353.000 TL
Journey Blue dCi 115 bg 4×4: 1.605.000 TL
Renault Captur 2023 ve 2024 Model Yılı Fiyat Listesi:
Touch Plus 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg (2023): 1.415.900 TL
Icon 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg (2024): 1.550.000 TL
Bu fiyat karşılaştırması, otomobil severlerin tercihlerini belirlemede önemli bir rol oynuyor ve Captur’un fiyat avantajıyla dikkatleri üzerine çektiğini gösteriyor.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.