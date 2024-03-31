Deva Partisi adayı Cem Sak oyunu kullandı

DEVA Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Cem Sak yaptığı açıklamada, “Bugün demokrasimizin en önemli unsurlarından biri olan oy verme günü. Hepimiz sandıklara giderek, geleceğimizi belirlemek adına önemli bir adım attık. Bu süreçte gösterdiğiniz katılım ve ilgi için teşekkür ederiz. Her birinizin oy kullanması, Alanya’nın yönetimi konusunda ortak bir irade oluşturmamıza yardımcı oldu” dedi. (Gülser YİĞİT)
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.