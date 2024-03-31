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CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Böcek oyunu kullandı

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CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Böcek, oy kullanmak için Bedriye Bileydi İlkokulu'na oğlu Gökhan Böcek ile geldi. Böcek, 1184 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Böcek oyunu kullandı mask
CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Böcek oyunu kullandı
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Oy kullanmak için gelen vatandaşlarla bir süre sohbet eden Böcek, gazetecilere, "Ülkemiz, Antalya'mız için son derece önemli bir mahalli idareler seçimlerimiz var. Öncelikle ülkemizde 61 milyonun üzerinde seçmenimiz var. Antalya'mızda 6 bin 66 sandığımız var. 1 milyon 925 bin 935 seçmenimiz var. 913 mahallemizde, 19 ilçemiz ve bir de büyükşehrimiz olmak üzere, bütün vatandaşlarımız özgürce demokrasi inancıyla oylarını kullanacaklar." dedi.
Böcek, seçim çalışması sırasında araçlardan yapılan müzik sesiyle rahatsız ettiği vatandaşlardan özür dilediğini vurgulayarak, yerel seçimde ellerinden geldiğince, kırmadan dökmeden Türkiye ve Antalya için her yerde çalıştıklarını belirtti.
Seçimlerin hayırlı olmasını dileğinde bulunan Böcek, "Atamızın 'Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir' dediği güzel Antalya'mızda vatandaşlarımız, layık olduğu, kendilerini yönetmek isteyen kişiyi, kişileri mahallesinde muhtarlarını ve azalarını, ilçesinde, ilçe belediye başkanlarını seçecektir." diye konuştu.

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31 Mar 2024 - 12:09 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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