31 Mar 2024 - 11:41- Gündem G:

Büyükşehir belediye başkan adayına şok: Oy kullanamayacak

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DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Meral Danış Beştaş'ın oy kullanamayacağı açıklandı.

Büyükşehir belediye başkan adayına şok: Oy kullanamayacak mask
Büyükşehir belediye başkan adayına şok: Oy kullanamayacak
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DEM Partiden yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için ikametgah değişikliği yapacak olanların yasal olarak 1 Ekim'e kadar adres değişikliğini gerçekleştirmeleri gerekiyordu. Aday çıkarma süreci ve Meral Danış Beştaş'ın adaylığı bu tarihten sonra belirlendiği için yarın İstanbul'da oy kullanamayacaktır. İBB Eşbaşkan adayımız Meral Danış Beştaş İstanbul'da seçim güvenliği sebebiyle, ikametgahının bulunduğu Diyarbakır'da da oyunu kullanamayacaktır" denildi.

Büyükşehir belediye başkan adayına şok: Oy kullanamayacak

Kaynak: DHA

# Mart, sonra, seçim, ekim

31 Mar 2024 - 11:41 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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