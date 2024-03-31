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Silahlı, taşlı kanlı oy kavgası: Çok sayıda yaralı var

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Diyarbakır’da kırsal mahallede oy verme işlemi sırasında silahlı, taşlı, sopalı kavga yaşandı. Çıkan kavgada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

Silahlı, taşlı kanlı oy kavgası: Çok sayıda yaralı var mask
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Diyarbakır’ın Sur ilçesi kırsal Ağaçlıdere Mahallesi’nde oy verme işlemleri arasında taraflar arasında çıkan silahlı, taşlı, sopalı kavgada çok sayıda kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Devam eden kavgaya güvenlik güçlerinin müdahalesi sürerken, bölgeye otobüslerle takviye jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaynak: DHA

# devam, Jandarma, kişi

31 Mar 2024 - 11:38 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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