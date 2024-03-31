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AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tütüncü oyunu kullandı

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AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı. Tütüncü, "Biz demokrasi kültürünün kazanmasını, Türkiye'nin kazanmasını, Antalyamızın kazanmasını istiyoruz. inşallah huzurla, sükunla tamamladığımız ve demokrasi tarihimize de çok özel harflerle yazılmış bir seçim olarak kayıtlara girer" dedi

AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tütüncü oyunu kullandı mask
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AK Parti'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, yerel seçimler için oyunu Kepez ilçesi Hüseyin Avni Çöllü Ortaokulu'nda kullandı. Başkan adayı Tütüncü, okulda ilgiyle karşılaşırken vatandaşlarla selamlaştı. Tütüncü daha sonra oy kullanacağı 1344 nolu sandığa girerek oyunu verdi. Başkan adayı Tütüncü, oyunu eşi Ayşe Tütüncü ile beraber kullandı. Tütüncü, oyunu kullandıktan sonra okulun dışında basın mensuplarına açıklamada bulundu.


'BİZ DEMOKRASİ KÜLTÜRÜNÜN KAZANMASINI İSTİYORUZ'


Seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek konuşmasına başlayan Hakan Tütüncü, "Öncelikle 31 Mart seçimlerinin Antalya'mıza, demokrasi kültürümüze ve Türk demokrasisine hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Yarından itibaren başlayacak ve 5 yıl devam edecek, yeni süreçte şehirlerimizi idare edecek, yerel yöneticilerimizi, belediye başkanlarımızı ve muhtarlarımızı seçeceğiz. Biz de sevgili eşimle birlikte geldik bugün ve vatandaşlık vazifemizi yerine getirdik" dedi.
80 gün boyunca sevgi dolu bir kampanya yürüttüklerini belirten Tütüncü, "Bu kampanya kapsamında da hemşehrilerimize anlatacağımız her şeyi anlattık adaylar olarak. Bugün karar günü ve kararda aziz milletimizin kararı olacak. Onların verdiği karar başımızın, gözümüzün üstüne olacak. Biz demokrasi kültürünün kazanmasını, Türkiye'nin kazanmasını, Antalyamızın kazanmasını istiyoruz. inşallah huzurla, sükunla tamamladığımız ve demokrasi tarihimize de çok özel harflerle yazılmış bir seçim olarak kayıtlara girer. Kazanan sevgi olsun, barış olsun, kardeşlik olsun, demokratik kültürü olsun" diye konuştu.
Daha sonra il başkanlığına geçen Hakan Tütüncü, oradan da gün boyu okullarda seçim gezisini sürdürecek. (DHA)

Kaynak: DHA

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31 Mar 2024 - 11:34 - Gündem

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