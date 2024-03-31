Tahsin Biner oyunu kullandı

ZAFER Partisi’nin Alanya Belediye Başkan Adayı Dr. Tahsin Biner oy kullanma işlemini gerçekleştirdi. Biner, “Bugün vatandaşlık görevimizi yerine getirdik ve Dr. Şahin Birsel Biçer ilkokulunda oyumuzu kullandık. Şimdi akşamı bekliyoruz, çünkü zafer bizimle olacak” dedi. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi