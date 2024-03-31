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Mehmet Şahin, oyunu kullandı

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İYİ Parti Alanya Belediye Başkan adayı Mehmet Şahin sabah saatlerinde sandığa giderek oyunu kullandı.

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31 Mart yerel seçimlerinde seçmenler oy kullanmak üzere sandığa gitmeye başladı. İYİ Parti Alanya Belediye Başkan adayı Mehmet Şahin sandığa giderek oyunu kullandı. Oyunu Barbaros Azakoğlu Ortaokulu'nda kullanan Şahin şu açıklamayı paylaştı:

"Oyumuzu Barbaros Azakoğlu Ortaokulu’nda kullandık.

Tüm hemşehrilerimizi demokratik haklarını kullanmaya davet ediyorum

Seçim sonuçlarının demokrasimize, Alanya’mıza, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum."

Kaynak: Haber Merkezi

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31 Mar 2024 - 10:41 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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