Mehmet Şahin, oyunu kullandı

31 Mart yerel seçimlerinde seçmenler oy kullanmak üzere sandığa gitmeye başladı. İYİ Parti Alanya Belediye Başkan adayı Mehmet Şahin sandığa giderek oyunu kullandı. Oyunu Barbaros Azakoğlu Ortaokulu'nda kullanan Şahin şu açıklamayı paylaştı:
"Oyumuzu Barbaros Azakoğlu Ortaokulu’nda kullandık.
Tüm hemşehrilerimizi demokratik haklarını kullanmaya davet ediyorum
Seçim sonuçlarının demokrasimize, Alanya’mıza, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum."
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.