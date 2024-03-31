Survivor'da deprem: 2 yarışmacı birden veda etti! Acun üzülerek, diyerek açıkladı...

Ilıcalı, uzun süredir sakatlıkları nedeniyle yarışamayan Gizem Memiç ve Yağmur Banda'nın artık yarışmaya devam edemeyeceklerini duyurdu.

Bu açıklama, adeta yarışmanın geleceği üzerinde bir gölge bıraktı.

Acun Ilıcalı, yarışmacıların sakatlıkları nedeniyle mücadeleye devam edemeyeceklerini belirtti, bu da Survivor All Star 2024'ün seyrini değiştirecek bir gelişme olarak kayda geçti.

Acun Ilıcalı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Gizem Memiç Survivor All Star'a devam edemeyecek. Maalesef dizindeki hasar beklediğimizden ve tahmin ettiğimizden de çok. Ve son ana kadar acaba dememize rağmen gelen kesin rapor Survivor'da Gizem'in yarışamayacağı yönünde. Kırmızı takım için tabii ki bir kayıp çok istekli bir yarışmacıydı, hatta şu sözünü de unutmayacağım Survivor'da benim kadar burada kalmak isteyen kimse yok diyordu."

Acun Ilıcalı, Yağmur Banda için yaptığı açıklamada ise "MR incelemesinde bileğinde kırık oluştuğu ortaya çıktı ve bu da maalesef Survivor için bir kayıp daha demek sevgili Yağmur'da Survivor'a devam edemeyecek" dedi.