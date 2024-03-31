Survivor'da deprem: 2 yarışmacı birden veda etti! Acun üzülerek, diyerek açıkladı...

Ilıcalı, uzun süredir sakatlıkları nedeniyle yarışamayan Gizem Memiç ve Yağmur Banda'nın artık yarışmaya devam edemeyeceklerini duyurdu.
Bu açıklama, adeta yarışmanın geleceği üzerinde bir gölge bıraktı.
Acun Ilıcalı, yarışmacıların sakatlıkları nedeniyle mücadeleye devam edemeyeceklerini belirtti, bu da Survivor All Star 2024'ün seyrini değiştirecek bir gelişme olarak kayda geçti.
Acun Ilıcalı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
"Gizem Memiç Survivor All Star'a devam edemeyecek. Maalesef dizindeki hasar beklediğimizden ve tahmin ettiğimizden de çok. Ve son ana kadar acaba dememize rağmen gelen kesin rapor Survivor'da Gizem'in yarışamayacağı yönünde. Kırmızı takım için tabii ki bir kayıp çok istekli bir yarışmacıydı, hatta şu sözünü de unutmayacağım Survivor'da benim kadar burada kalmak isteyen kimse yok diyordu."
Acun Ilıcalı, Yağmur Banda için yaptığı açıklamada ise "MR incelemesinde bileğinde kırık oluştuğu ortaya çıktı ve bu da maalesef Survivor için bir kayıp daha demek sevgili Yağmur'da Survivor'a devam edemeyecek" dedi.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.