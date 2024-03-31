Özçelik, oyunu kullandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, eşi Canan Özçelik ve kızıyla birlikte oy kullanacağı Tophane Mahallesi’ndeki yere sabah erken saatte geldi. Burada oy veren vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılanan Özçelik, 1340 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Sandık görevlilerine kolaylıklar dileyen Özçelik, çıkışta yaptığı açıklamada, sandık başına giderek vatandaşlık görevini yerine getiren bütün seçmenlere teşekkür ederek, sevgi ve saygılarını iletti. Özçelik, "Yoğun bir tempoyla sürdürdüğümüz çalışmalarımızın sonunda demokrasimizin vazgeçilmez gereğini yerine getirerek oyumuzu kullandık. Seçim sonuçlarının vatanımıza, milletimize Antalya'mıza ve Alanya'mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. Türkiye genelinde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemleri, saat 17.00'de sona erecek.

Kaynak: Haber Merkezi