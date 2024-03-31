- Gündem

Özçelik, oyunu kullandı

ABONE OL Google News Sayfamız

CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, 31 Mart Yerel Yönetimler Seçimleri için oyunu kullandı.

Özçelik, oyunu kullandı mask
Özçelik, oyunu kullandı
Özçelik, oyunu kullandı
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, eşi Canan Özçelik ve kızıyla birlikte oy kullanacağı Tophane Mahallesi’ndeki yere sabah erken saatte geldi. Burada oy veren vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılanan Özçelik, 1340 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Sandık görevlilerine kolaylıklar dileyen Özçelik, çıkışta yaptığı açıklamada, sandık başına giderek vatandaşlık görevini yerine getiren bütün seçmenlere teşekkür ederek, sevgi ve saygılarını iletti. Özçelik, "Yoğun bir tempoyla sürdürdüğümüz çalışmalarımızın sonunda demokrasimizin vazgeçilmez gereğini yerine getirerek oyumuzu kullandık. Seçim sonuçlarının vatanımıza, milletimize Antalya'mıza ve Alanya'mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. Türkiye genelinde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemleri, saat 17.00'de sona erecek.

Kaynak: Haber Merkezi

# Bir, türkiye, başkan, Belediye, seçim, Antalya, Alanya

31 Mar 2024 - 10:38 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Hakkari'de deprem! mask
Hakkari'de deprem!
Korkunç olay! Tadilat yapılan evde çocuk çöken duvarın altında kaldı mask
Korkunç olay! Tadilat yapılan evde çocuk çöken duvarın altında kaldı
Seçim yasakları başladı! Yasaklar neler? mask
Seçim yasakları başladı! Yasaklar neler?
Sulama kanalında 2 çocuk akıntıya kapıldı mask
Sulama kanalında 2 çocuk akıntıya kapıldı
Feci kaza! Evinin önünde tırın altında kaldı mask
Feci kaza! Evinin önünde tırın altında kaldı
Garip kaybolma vakası, uyurken bulundu mask
Garip kaybolma vakası, uyurken bulundu
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber